العبيدي: اتفاق حكومة الدبيبة وتركيا مخالف للقانون الدولي ولقانون البحار وترسيم الحدود

ليبيا – اعتبر الكاتب الصحفي جبريل العبيدي اتفاق تركيا مع الحكومة الليبية المنتهية الولاية (حكومة تصريف الأعمال) مخالفًا للقانون الدولي ولقانون البحار وترسيم الحدود.

العبيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: إن الاتفاق جرى مع حكومة منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان المنتخب والمعترف به دوليًا.

ولفت النظر إلى أن ليبيا في وضعها الحالي منتهكة السيادة بوجود قواعد أجنبية ومنها تركية يجعل من اتفاق تركيا مع حكومة الدبيبة المنتهية الولاية اتفاق إذعان، وليس اتفاقًا يضمن كامل الحقوق الليبية كون الطرف التركي طرف احتلال؛ لأن قواته علاوة على مرتزقة سورية تابعة لتركيا توجد داخل العاصمة طرابلس مما يجعلها في حكم الاحتلال وما يصدر في ظل احتلال حكمه حكم البطلان.

