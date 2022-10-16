السفير التركي: مذكّرة التفاهم التركية مع الدبيبة لا تؤثّر على مصالح دول أخرى

الوطن / رصد

اعتبر السفير التركي في ليبيا كنعان يلماز، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة منتهية الولاية في ليبيا، لا تؤثر على مصالح دول أخرى.

ووصف يلماز في تصريحات صحفية، اعتراضات بعض الدول على المذكّرة بـ”الابتزاز السياسي” الذي لا يجب أن تتعرّض له، وفق قوله.

وقال يلماز إن بلاده لم تحاسب بعض الدول المعترضة اليوم، على توقيعها مع ليبيا اتفاقات مماثلة في وقت سابق، مضيفاً أن اتفاقية بلاده بنيت على أساس رابح- رابح، ولن يرفضها الشرق الليبي.

وتابع: أن تركيا تنزي قنصليتها ببنغازي في الرابع والعشرين من شهر الكانون ديسمبر المقبل، حال هيأ أصدقاء أنقرة في شرق البلاد الظروف هناك”.