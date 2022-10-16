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مختار: القاعدة الدستورية والمناصب السيادية أبرز المباحثات المرتقبة مع النواب

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري ونائب رئيس المجلس خالد المشري، إن لقاءات النواب وأعضاء مجلس الدولة ستبدأ خلال أيام للبحث عن تفاهمات.

وأوضح مختار، في تصريحات صحفية، أن التفاهمات في مقدمتها القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة الموحدة والانتخابات.
ولفت إلى أن وجود عبدالله باتيلي والبعثة الأممية عامل مساعد لأي تفاهم.
وأضاف أن التواصل المباشر بين النواب والدولة لم ينقطع، سواء على مستوى الرئيسين أو اللجان أو الزيارات المتبادلة.
وتابع:” سوف يكون هناك إنجاز على الأقل فيما يخص المناصب السيادية، وإيجاد حكومة موحدة، والقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات” .
وأكد أن هذه القضايا الثلاث هي التي نسعى للتوافق حولها مع البرلمان، متابعا:” هذه المرة ليس لدينا الكثير من الخيارات سوى أن ننجز الكثير من الأمور”.

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صحيفة الساعة 24

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