ليبيا – أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أنه لا يجب فتح النفط إلا بإتفاق حقيقي وشامل ومشاركة سياسية فاعلة وناجزة قبل مشاركة العوائد.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن تغيير موظف في طرابلس لا يعني الحل للازمة، ويمكن أن يكون بادرة حسن نوايا يبنى عليها فقط، لكنه ليس الحل.

