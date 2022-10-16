البركي: هل حقا سيوفر الدبيبة الكتاب المدرسي هذا العام؟!

الوطن / رصد

هاجمت الناشطة ريم البركي، رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بسبب ما صرّح به حول عزمه لإنشاء 1500 مدرسة خلال 3 سنوات.

وعقّبت البركي على هذا التصريح ذاكرةً أزمة الكتاب الدراسي، قائلةً: “بكل صِدق أتقدم بسؤال: هل ستتمكن من توفير الكتاب المدرسي هذا العام؟ أم سيحدث كما حدث العام الماضي؟”.

واستنكرت البركي أنّ الدبيبة يتحدّث عن الثلاث السنوات القادمة مشيرًا إلى تطلعه للبقاء بالسلطة، ناصحةً الدبيبة: “لا تتحدث عن السنوات الثلاث القادمة، فأنت لن تكون جزء منها، وعد” داعيةً إياه باللحاق بالطلبة “ومن نفس المقاعد الدراسية، صدقني، لا تضيّع وقتك فيما لا ينفع”.