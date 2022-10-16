المنقوش توقع مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية

العنوان

وقعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الصربي نيكولا سيلاكوفيتش مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية.

وتهدف المذكرة، إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية إلى إعداد كوادر دبلوماسية تكون مؤهلة علمياً وعملياً.

وبحثت المنقوش خلال زيارتها صربيا لإعادة افتتاح سفارة جمهورية صربيا المعتمدة لدى ليبيا والمقيمة حالياً في تونس، لمباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس

وتطرق اللقاء إلى آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات مختلفة منها الطاقة والاقتصاد والصحة والتعليم.

ومن جانبه أكد سيلاكوفيتش دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في فرض الأمن والاستقرار؛ وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية صحيحة؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي.

ونوقش في الاجتماع سعي السفارة الليبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الصربية إعلان يوم للصداقة الليبية الصربية وفق أقدم وثيقة موجودة في أرشيف الدولتين.

وفي ختام اللقاء الثنائي بحث الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة البلقان والدول الأخرى.