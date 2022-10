الدبيبة: عازمون على استكمال مشروع إنشاء 1500 مدرسة خلال الـ 4 سنوات المقبلة

ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأحد تلاميذ مدرسة قصر بن غشير انطلاق العام الدراسي، بحضور وكيل وزارة التربية التعليم مسعودة الأسود، ومدير مركز المناهج التعليمية كامل اللوبية ومدير مصلحة المرافق التعليمية علي قويرح ومدير إدارة التخطيط بوزارة التعليم فتحي المهشمش.

الدبيية حيّ التلاميذ والطلبة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في كل ربوع ليبيا، الذين بلغ عددهم نحو 2 مليون تلميذ وطالب خلال الثلاثة سنوات الماضية.

كما أشاد بدور المعلمين والمعلمات، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بقطاع التربية والتعليم، وأنها عازمة على استكمال مشروعها لإنشاء 1500 مدرسة خلال الأربع سنوات المقبلة ضمن خطة عودة الحياة.

وأشار إلى أن العمل ما زال جاريًا لإنشاء واستكمال 157 مدرسة، كما وفرت الوزارة خلال هذا العام ما يزيد عن 30 ألف مقعد.

