احتجاجاً على فساد “الدبيبة”… “حراك فزّان” يُلوّح بإغلاق الحقول النفطية

الوطن / متابعات

أعلن منسّق حراك فزان، “السالك نينو”، نيّة الحراك إغلاق الحقول النفطية خلال الأيام القادمة، وبالتنسيق مع مكوّنات فزان الاجتماعية والقيادات العسكرية في الجيش.

وقال نينو في تصريحات صحفية، إن الإغلاق سيأتي احتجاجًا على فساد حكومة الدبيبة الذي كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة والنائب العام، وللمطالبة بالمرتبات والحقوق.

وأضاف: “أنّ الكرة في ملعب الدبيبة، وعليه صرف الأموال لتحقيق التنمية وتحسين البنية التحتية في المنطقتين الجنوبية والشرقية”.

ولفت نينو إلى معاناة الجنوب الليبي من سوء الأوضاع، وتدهورها يوما بعد آخر، مشدداً على أن مطالب الحراك تتمثّل في صرف حكومة الدبيبة مرتبّات الجيش، والإيعاز للأجهزة التنفيذية من أجل استكمال المشروعات غير المكتملة في الجنوب.