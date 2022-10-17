الكوني: ليبيا تعوّل كثيرا على الرئيس تبّون وتأمل في إيجاد مخرج للأزمة في البلاد

قال النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” : إنّ المجلس يتطلع بتفاؤل إلى القمّة العربية المقرّر أن تقودها الجزائر ونأمل أن تسهم في حلّ الأزمة الليبيـة والصّراعات الداخلية والخارجية.

ولفت الكوني في حديث لـــ ” لوكالة الأنباء الجزائرية” إلى أنّ الليبيين يعلمون أنّ الرئيس تبّون هو الوحيد الذي يحاول أن ينصف ليبيـا وينصفهم دون التدخّل في شؤونها الداخلية، وإنما بالالتزام بالحياد ومواصلة دعم كافة الأطراف..

وتابع النائب بالرئاسي، أنّ ليبيـا تعوّل كثيرا على الرئيس تبّون وكلّها أمل في إيجاد مخرج للأزمة في البلاد من خلال هذا الموعد العربي الحاسم الذي نأمل أن يتمكّن القادة في هذا اللقاء من تجاوز حالة الانقسام الذي يعرفه الموقف العربي حول الملف الليبـي..

كما أكد الكوني ، أنّ المبادئ الأساسية التي تتعامل بها الدبلوماسية الجزائرية مع مختلف الأزمات – والتي تواصل مدّ يدها لتحقيق المصالحة في ليبيـا بكل حيادية مع دعمها لكافة الأطراف – تدفعنا للنظر إلى القمّة بأنها قد تخرجنا من الانقسام الإقليمي والعربي وحتى الليبـي..