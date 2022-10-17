ليبيا تشارك في اجتماع عربي لمناقشة محاربة الفقر

شارك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير إبراهيم كشيرة، بالعاصمة الأردنية عمان الأحد، في اجتماع كبار المسؤولين بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لمناقشة مشروع التقرير العربي الثاني حول الفقر المتعدد الأبعاد.

ووفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، شارك في الاجتماع مندوبون عن الدول العربية وممثلو المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

– تحذير دولي من وقوع 263 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع

واستعرض الاجتماع ملخص التقرير، وفتح مناقشات حول المواضيع المتعلقة بالفقر بالمجتمعات العربية وتجاربها ومباراتها في محاربة هذه الظاهرة.

اجتماع المسؤولين بالأمانة الفنية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان، الأحد 16 أكتوبر 2022 (صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية)

اجتماع المسؤولين بالأمانة الفنية لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان، الأحد 16 أكتوبر 2022 (صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية)