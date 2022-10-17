النائب العام: القبض على مدير مصرف التجاري العزيزية وموظفين لاختلاس 558 ألف دينار

العنوان – طرابلس

أكد مكتب النائب العام أن النيابة أصدرت آوامر قبض على مدير مصرف التجاري الوطني فرع العزيزية ومساعده والمكلف بمهام أمن الفرع؛ وعدد من العاملين في المصرف لتعمدهم اختلاس 558 ألف دينار.

وأوضح المكتب أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، باشر في وقت سابق، إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى أربعين حساباً تخص زبائن في فرع المصرف التجاري الوطني – العزيزية.

وأفاد مكتب النائب العام أنه تم توثيق إجراء عمليات مصرفية على تلك الحسابات تمثَّلت في سحوبات نقدية باستعمال صكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن؛ وتحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.

وذكر المكتب أن التحقيق طال مدير فرع المصرف؛ ومساعده؛ والمكلَّف بمهام أمن الفرع؛ وعدد من العاملين في المصرف الذين نَفَذوا إلى منظومة الحسابات وعمدوا إلى اختلاس خمسمائة وثـمانية وخمسين ألف دينار.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين حبساً احتياطياً؛ أحالتهم إلى القضاء ورفعت الدعوى العمومية عليهم.