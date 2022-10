ليبيا – قالت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب ربيعة أبو راس إن الألغام ما زالت تحصد الأرواح وتتسبب في الخسائر المادية والبشرية في جنوب طرابلس.

أبو راس تساءلت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن دور الحكومة وآمر المنطقة العسكرية طرابلس ورئيس الأركان وكل الجهات المختصة، بشأن مخلفات الحرب التي أودت بحياة الناس وممتلكاتهم، مشيرةً إلى أن المخلفات ما زالت تشكل عائقًا كبيرًا أمام حياة المواطنين واستقرارهم في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن التي عانت من ويلات الحروب.

وأضافت أن ترك المواطن يواجه مصيره في هذه المناطق التي عانت من الحروب والألغام جريمة من الجرائم الإنسانية، حيث وصل استغلال المواطن لدفع مبالغ مالية كبيرة للكشف عن منزله وتأمينه من مخلفات الحروب.

كما طالبت الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وفرق الكشف عن الألغام والجهات المختصة، بالاضطلاع بمسؤولياتهم بشأن تمشيط هذه المناطق ومساعدة السكان في الكشف عن مخلفات الحرب وحماية المواطن والممتلكات بشكل عاجل وفوري.

Shares

The post أبو راس: مخلفات الحرب ما تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام حياة المواطنين واستقرارهم في طرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية