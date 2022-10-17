اسميو: نفاذ التطعيمات الروتينة للأطفال وطلبة المدارس من المخازن

كشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ، ” عبد الباسط اسميو ” عن نفاذ التطعيمات الروتينة للأطفال وطلبة المدارس من مخازن الإمداد الطبي.

وقال ” اسميو ” في تصريحات صحفية إنّ إدارته خاطبت وزارة الصحة ، والإمداد الطبي، وديوان المحاسبة قبل ذلك بأشهر لتوفير التطعيمات الروتينية السنوية، مشيرًا إلى أنّه لم تأتِ أي استجابة من هذه الجهات، ولا من جانب المصرف المركزي لفتح اعتمادات توريد التطعيمات.

وطالب ” اسميو” المواطنين بـأخذ التطعيمات المتوفرة، وتأجيل غير المتوفرة.معبرًا عن استيائه لتجاهل الجهات المختصة لتوفير التطعيمات..