قزيط: الملف الليبي تحكمه عدة مصالح دولية متضاربة ومهمة باتيلي ليست سهلة

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن مهمة المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، وعليه أولًا أن يدرس أين أخفق المبعوثون السابقون.

قزيط وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، أكد أن نجاح باتيلي في مهمته ليس رهينًا بقدراته فقط، بل رهين أيضًا بالدعم الدولي الحقيقي.

وأشار إلى أن بقاء باتيلي كل هذه المدة منذ تعيينه دون مباشرة مهامه قد يكون مؤشرًا إيجابيًا أو العكس، والملف الليبي تحكمه عدة مصالح دولية متضاربة والمهمة ليست سهلة.

