ويبة: تأخر الكتاب المدرسي لن يؤثر على بداية العام الدراسي

صرح كمال ويبة مدير مركز المناهج التعليمية، في وزارة التعليم بحكومة الوحدة المؤقتة، أن شحنة من الكتب المدرسية ستصل غدا الاثنين إلى ميناء مصراتة وشحنتين إلى ميناء طرابلس.

وقال ويبة في مداخلة عبر قناة “فبراير” التي يشرف عليها وليد اللافي: “كان لدينا من 40 إلى 45% من الشحنات الأولى المتبقية من السنة السابقة وتم توزيعها على المناطق النائية والصغيرة، فمناطق سبها نسبة الوصول فيها 100% و95% لبعض المناطق، وابتعدنا عن التوزيع في المناطق الكبيرة مثل طرابلس والتي تحتاج في السيارة الواحدة حمل عنوان واحد أو اثنين”.

واستدرك: “لكن حاليا وصلت 4 شحنات والشحنة القادمة تدخل ميناء مصراتة غدا الساعة 12، وشحنتان ستدخلان ميناء طرابلس الساعة 2 ظهرا، لينطلقوا إلى المخازن ويتم تصريفهم وخلال 3 أيام ستبدأ عملية التوزيع”.

وأضاف أن “النسبة المئوية تحدد وفقا للفصل الأول والفصل الثاني، والشحنات التي ترد تباعا خلال هذه الفترة هي تمثل مجموعة كتب الفصل الأول”، مردفا: “أكدنا على الشركات التي تعاقدنا معها على أن شحنات الفصل الأول تصل أولا لأنه بالإمكان نتأخر أسبوعين أو 3 في شحنات الفصل الثاني”.

وأشار ويبة إلى أن أقل نسبة توزيع للكتاب في طرابلس تبلغ 35% معتبرا إياها نسبة جيدة بالنسبة للأسبوع الأول، متابعا: “يكون أسبوع ترتيبات ومراجعة على الدروس السابقة ولكن نسبة التوزيع ستكون 100% بداية الأسبوع القادم وهو موعد لن يؤثر على بداية العام الدراسي المثالي”.