البخبخي: مصر لا تمتلك مفاتيح الحل بل مفاتيح العرقلة على عكس تركيا

ليبيا – اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي المقرب من تيار المفتي المعزول الغرياني أن المبعوث الأممي ليس له إلا أن ينطلق من معطيات الواقع القائم ومما أنجز إن عد ذلك إنجازًا، وهو التوافقات البائسة بين كل من مجلسي الدولة والنواب مع التوقف عند شروط الترشح، معتقدًا أنه سينطلق من هذه النقطة.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد: إنه لا يمكن للمجلسين الخروج بقاعدة وإن كانت القاعدة بائسة وغير ممكنة لإنجاز عملية انتخابية، إلا أن عنصر التوافق على القاعدة لا يمكن الوصول له من خلال المجلسين بالأخص من طرف مجلس النواب الممثل للمشروع الانقلابي.

وأشار إلى أن المشهد حاليًا في تحدٍ يعتمد على قدرات المبعوث وجديته وحجم الغطاء الدولي، مبينًا أنه من الصعب الحكم على ما يدور في عقل المبعوث العام، والتصريحات للحظة تضفي عليها أنها دبلوماسية ولا تنزع نحو تحدي مكونات المشهد بقدر احتوائها.

وأضاف: “بداية المبعوث ستحكم وكيف سيقارب الأزمة. هل بمنهجية الاستسلام لمكونات المشهد وسعيها لتعطيل المقاربة أم سيقاربها بتجاوزها وعدم الركون لهم والاستسلام لهم؟ هل ما تبقى هي ماده أو اثنين أم مواد لا يمكن تجاوزها؟ القضية ليست في العدد، المواد ليس عليها اختلاف في طبيعتها وليست جوهرية والقضية نوع المادة في قناعاتي أن مجلس النواب ليس معني بالمواد أصلًا، ويجب إدراك أن مجلس النواب ينطلق من عملية موازية للعملية السياسية المتعلقة بالانتخابات ومن خارطة مجلس النواب”.

وأكد على أن مصر لا تمتلك مفاتيح الحل بل مفاتيح العرقلة وتتفنن من خلال أدواتها و”المشروع الانقلابي” في صناعة ما يؤكد عرقلة المقاربة.

كما رأى أنه لا يوجد تقارب تركي مصري إلا تقارب سطحي، فمصر وتركيا لم تتقاربا وما زالا في مفصل الأزمة، وليس هناك بوادر للتقارب بقدر ما تركيا تتقدم في علاقاتها مع الطرف الليبي، مؤكدًا أن مصر ليس لديها بوادر القبول ان ترفع يدها عن المشروع الليبي.

واختتم بالقول: “لا أعتقد أن هناك سلم أولويات فيما يتعلق بما يجري في ليبيا، الولايات المتحدة بقدر ما هي مشغولة بشكل كبير في قضية أوكرانيا وداعمة لإيقاع بوتين في مصيدة قد لا يخرج منها بشكل نهائي، الولايات المتحدة بحكم أنها الدولة الأكثر اهتمامًا وحديثًا وتواصلًا فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بمبعوثها وسفيرها، الكل مشغول بالقضية الانتخابية على عكس كل أولئك باستثناء سفيرة المملكة المتحدة، الآخرون لا يمتلكون ذات التركيز والاهتمام في القضية الانتخابية في ليبيا وتبقى القضية قضية مقاربة”.

