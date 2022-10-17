بعره: توقيع الاتفاقيات الدولية الملزمة ليست من اختصاص حكومة الدبيبة

الوطن / رصد

أكّد الخبير الأكاديمي والقانوني طه بعرة، أن مذكرة التفاهم التركية التي وقعتها حكومة الدبيبة مؤخّرًا، تُعد معاهدة مُلزمة لليبيا قانونيًّا.

وقال بعرة في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”: “لاحظت العديد من المصطلحات الملزمة للجانب الليبي في نص الوثيقة، منها إلزامه بتوقيع اتفاقيات لمساحات شاسعة تصل ل40 كلم مربع مع المؤسسة الوطنية للنفط”

ونفى بعرة أن يكون توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقيّات من ضمن اختصاص حكومة الدبيبة، التي تُعدّ حكومة تصريف أعمال، كما أن الجهة المخولة بعقد الاتفاقيات في البلاد تتمثّل بالسلطة التشريعية.

وأضاف أن حكومة “الدبيبة” انبثقت عن اتفاقيّتي الحل الشامل والصخيرات، التي تحظر قطعيا على الحكومة النظر في أي اتفاقيات أو معاهدات، لا سيما ما يتناقض منها مع مصالح الدول الخارجية ويهدد أمن ليبيا واستقرارها.