الراجحي: على الدبيبة توجيه رسالة واضحة للتجار وأصحاب الشركات بعدم التعامل مع الحكومة الموازية

ليبيا – اعتبر رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين أن تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة جاءت بعد تأكد حكومته أن حكومة باشاآغا تحصلت على 1.5 مليار دينار، وقد بدأت بتفكيك المؤسسات وتقسيمها، والبداية كانت في اللجنة المركزية لانتخابات البلديات.

الراجحي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن منشور حكومة الوحدة أنه لم يوجه للقطاع الخاص لأن الفساد الذي حدث وهدر المال العام عبر حكومة عبد الله الثني كان بعقود بالدين من شركات خاصة وقطاع خاص.

وأكد على ضرورة أن يوجه الدبيبة رسالة واضحة للتجار وأصحاب الشركات الا يتعاملوا مع الحكومة بتقديم خدمات بالدين لتجنب حدوث ديون مستقبلية كما حدث مع حكومة الثني.

ولفت إلى أن “حكومة الثني ديونها وصلت 74.5 مليار دينار وهذه الرسالة وجهها عقيلة صالح لوزير المالية لتغطية الديون ومعظمها للقطاع الخاص واعتمدت حكومة الثني على العملة المطبوعة في روسيا حيث طبعت 30 مليارًا لا تشمل الديون، هل ستقدم روسيا نفس الخدمة التي قدمتها لحكومة الثني؟”.

ونوّه إلى أن الأمر الخطير أن تتكئ الحكومتان ويفتح باب الفساد، فحكومة باشاآغا لن تقدم خدمات وجودة عالية في المناطق التي تسيطر عليها، بحجة أنها لا توجد لديها الأموال وحكومة الدبيبة لن تقدم الخدمات بحجة وجود حكومة موازية والمتضرر الأول المواطن، والمستفيد الفاسدون من القطاع الخاص الذين يستفيدون من التعاقد بالدين بأرقام فلكية وسيستفيد المسؤولون بالحكومتين من هذا الانقسام.

