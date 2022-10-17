أوحيدة: تركيا تلعب على المتناقضات في ليييا

الوطن / رصد

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن تركيا تقوم بممارسة الابتزاز في حق ليبيا وأوروبا ودول أخرى.

ورأى أوحيدة في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، أن تركيا على دراية بعدم قدرتها على تطبيق المذكرة المُوقعة مع حكومة الدبيبة على أرض الواقع، ولا يمكن أن يُكتب لها النجاح.

وأضاف أن الحكومات في ليبيا أصبحت تحت رحمة الميليشيات، وجميع الدول تخوض صراعًا في ليبيا، على رأسها تركيا التي تلعب على المتناقضات بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى، وما بين مصالحها في ليبيا.

وتابع: “نحن نقع ضحية مؤامرة دولية كبيرة ولا نشعر بجدية الحل للأزمة الليبية، وهذا ناتج أيضًا عن ضعف الإرادة الليبية متمثلة بالحكومة منتهية الولاية التي استغلت تركيا ضعفها وعبثت في البلاد”.