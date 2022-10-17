“الشؤون الاجتماعية” للدبيبة تناقش مبادرات محاربة الفقر في المجتمعات العربية

شارك إبراهيم كشيرة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التنمية والتطوير بالعاصمة الأردنية عمان في اجتماع كبار المسؤولين بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن الاجتماع ناقش مشروع التقرير العربي الثاني حول الفقر المتعدد الأبعاد.

وبحسب البيان فإن الاجتماع شارك فيه مندوبون عن الدول العربية وممثلو المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع عرض ملخص التقرير، وتمت بعد ذلك المناقشات حول المواضيع المتعلقة بالفقر بالمجتمعات العربية وتجاربها ومبادراتها في محاربة هذه الظاهرة، وفق البيان.