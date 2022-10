ليبيا – أكد مدير منفذ رأس اجدير عبدالسلام العمراني اليوم الأحد عودة العمل بمنفذ رأس اجدير بعد حسم الخلافات مع الجانب التونسي وعودة الإجراءات إلى طبيعتها.

العمراني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري،قال :” قمنا بإعادة مسافرين متوجهين إلى تونس السبت خوفًا على سلامة المسافرين بسبب خلافات على الجانب التونسي بين الشرطة التونسية وبعض المهربين”.

Shares

The post العمراني يؤكد عودة العمل بمنفذ رأس اجدير بعد حسم الخلافات مع الجانب التونسي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية