منذ 2014.. 25 ألف مهاجر فقدوا حياتهم في البحر المتوسط

الوطن|رصد

نشرت مجلة “شبيغل” الألمانية تقريرًا يفيد أن ما يقارب من 25 ألف مهاجر غير قانوني فقدوا حياتهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014.

وذكرت المجلة في تقريرها، أنّ منظمة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي متورطة في إعادة المهاجرين إلى ليبيا، مشيرةً إلى أنّ الوكالة مسؤولة عن الحدود الخارجية، وقد غطت على عودة المهاجرين غير قانونيين إلى ليبيا في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح تقرير “شبيغل” أنّ التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي ذكر أنّ أمن الحدود المالطية لم ينقذ المهاجرين الذين ذهبوا إلى مالطا من ليبيا وكانوا على متن 4 قوارب، مشيرًا إلى أن منظمة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي تابعت الحادثة التي نتج عنها غرق 12 مهاجر غير قانوني، من مقر القيادة في وارسو.