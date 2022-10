الدبيبة يقدم لباتيلي عرضًا توضيحا بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة الأحد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي في أولى لقاءاته الرسمية بعد تكليفه.

الدبيبة رحب بحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا” بالمبعوث الأممي، مؤكدا دعم الحكومة للمهام المناطة بها من أجل تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات في ليبيا في أسرع وقت.

وأكد الدبيبة ضرورة الاستماع لرغبة الشعب الليبي صاحب القرار والمصلحة المباشرة في المضي قدما نحو الانتخابات.

وقدم خلال اللقاء عدد من العروض التوضيحية بشأن مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة التوزيع، وملامح خارطة الطريق التي توصلت لها لجنة عودة الأمانة للشعب، المشكلة في مارس الماضي.

