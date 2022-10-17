ليبيا تُشارك في أعمال اجتماع الوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية

شارك وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “يخلف السيفاو” صباح أمس الأحد، في أعمال اجتماع الوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية “عبر تقنية الاتصال المرئي ” برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة في بيان منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، فإن الاجتماع يهدف إلى اعتماد خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية التي أعدّها فريق عمل خبراء من (الألكسو – اليونيسكو – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، وذلك قبل عرضها على القادة العرب خلال القمة التنموية القادمة لاتخاذ القرار المُناسب بشأنها.

وأكد “السيفاو” في كلمته أمام الوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني، أن التعليم التقني والفني في دولة ليبيا يشهد كل الاهتمام والحداثة حيث انتشرت الكليات والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة في كافة ربوع ليبيا، وساهم خريجوها في تلبية احتياجات سوق العمل باليد العاملة الخبيرة والمنتجة ، والتي انعكست على كافة القطاعات التنموية .

وأضاف بأن التنمية المستدامة والبناء الاقتصادي لا يمكن أن يبنى على مقاربة فيزيائية فقط ، بل تشترط التوافق المجتمعي وإرساء الأمن والاستقرار، الأمر الذي يجعلها من أبرز أولويات حكومة الوحدة الوطنية على امتداد الجغرافيا الليبية، فعندما نتحدث عن البناء والتطوير والتنمية فإننا لابد أن نتحدث عن دور مؤسسات التعليم التقني والفني، فهي القاطرة الحقيقية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة .

وفي ختام الاجتماع ، اعتمد الوزراء عددا من التوصيات ، أبرزها اعتماد وثيقة خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في الدول العربية، ودعوة الأمانة العامة لتشكيل لجنة تنسيق عليا في إطار جامعة الدول العربية تشكل عضويتها من الدول والمنظمات والاتحادات ذات الصلة، وتعقد اجتماعاتها سنويا بشكل دوري لغرض الارتقاء بالتنظيم الفني والمهني .

كما اوصوا باقتراح الخطط والبرامج التي من شأنها الدفع بجهود تطوير التعليم الفني والمهني في الوطن العربي، ومن بين التوصيات، تكليف لجنة التنسيق العليا بوضع خطة تنفيذية استرشادية لخطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربيه وآليات تتبع لوضعها موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار القادة العرب خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (64) التي عُقدت في لبنان خلال شهر يناير 2019، بشأن وضع إطار خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية.