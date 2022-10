باتيلي خلال لقائه المنفي واللافي يؤكد أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، الأحد، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في أول لقاء له بالمجلس الرئاسي.

المنفي واللافي رحبا بالمبعوث الأممي الجديد، متمنين له التوفيق في مهامه،ومشيدين بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية، مؤكدين أن هناك إتفاق تام على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية.

بدوره، نقل باتيلي تحيات الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رئيس المجلس الرئاسي ونائبي المجلس، مشيداً بالدور الكبير الذي قدمه الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، مشيراً إلى أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم، مبدياً حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية.

