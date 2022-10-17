الهادي: على “باثيلي” الابتعاد عن سياسة الترضيات

الوطن / رصد

قال عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة محمد الهادي، إن على المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باثيلي، الابتعاد عن سياسة الترضيات من أجل الوصول إلى حل في ليبيا.

ورأى الهادي في تصريحات صحفية أن باثيلي يمتلك مبادرات قادرة على تحريك المياه الراكدة في الملف الليبي، وإيجاد حلول ناجعة ومرضية لجميع الأطراف الداخلية في البلاد.

وأكّد الهادي على أهمية معالجة باثيلي للمسار الدستوري كأولوية في الملف الليبي، وبعيدا عن التجاذبات السياسية وترضية الأطراف، معتبراً أن التدخلات الإقليمية ستشكّل عائقا كبيراً أمام مهمة باثيلي.

وأضاف: “وصول باثيلي إلى ليبيا في ظل هذه الظروف يدل على حجم الصراع الدولي والإقليمي حول الملف الليبي، والسعي للسيطرة على مصادر الطاقة، خاصة أن العالم مقبل على فصل الشتاء”.