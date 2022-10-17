السفير التركي: السياسيون في شرق ليبيا سيحبٌّون “مذكرة التفاهم” بعد الاطلاع عليها

صرح السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز بأن بلاده ترغب في فتح قنصليتها ببنغازي في 24 ديسمبر القادم.

وقال يلماز في تصريحات صحفية إن فتح القنصلية في بنغازي سيكون في حال هيأ أصدقاؤنا في شرق ليبيا الظروف هناك، وهناك بعض الموانع التي تعوق رفع التأشيرة عن الليبيين الآن ونأمل أن ترفع في القريب العاجل.

وأشار السفير إلى أن هناك شركات تركية ستستأنف العمل في المشاريع المتوقفة منذ سنة 2011 وهناك بعض المشاريع بدأت بالفعل.

واعتبر السفير التركي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بنيت على أساس (رابح رابح) ولم تستهدف مصالح أي دولة أخرى، بحسب قوله.

وأضاف: “يجب أن لا تخضع للابتزاز السياسي، فبعض البلدان التي ترفض المذكرة سبق وأن وقعت اتفاقيات مماثلة مع ليبيا ولم نحاسبهم أو نسائلهم عليها” بحسب ادعاه.

واستكمل السفير التركي: “عندما تطلع الأطراف السياسية في شرق ليبيا على نصوص المذكرة بشكل مفصل فلن ترفضها لأنها من صالح ليبيا والليبيين” وفق زعمه.