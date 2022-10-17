افتتاح مؤتمر الإعلام واستحقاق الانتخابات بمشاركة “العليا للانتخابات”

الوطن|رصد

انطلقت صباح الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث، الإعلام واستحقاق الانتخابات (المسارات والتحديات)، وذلك بمقر جامعة بنغازي.

وتم الافتتاح بمشاركة المفوضية العليا للانتخابات وجامعة بنغازي وتنظيم مجلس التخطيط الوطني، وبحضور عضو مجلس المفوضية ابوبكر مردة عبر تطبيق الزوم، ووكيل جامعة بنغازي، وممثل عن المجلس الوطني للتخطيط، وبمشاركة العديد من الاساتذة والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية الليبية، ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية المهتمة بالشأن الانتخابي وحقوق الإنسان.

وجاء هذا المؤتمر العلمي في إطار التوعية بأهمية ودور الإعلام في الانتخابات، ولإعطاء مساحة للباحثين والمختصين لنشر الوعي والثقافة الانتخابية، وتقييم أداء وسائل الإعلام في تناولها للتجارب الانتخابية السابقة في ليبيا.

وقال عضو مجلس المفوضية، ومقرر عام المؤتمر أبوبكر مرده في كلمته عبر تقنية “الزوم” أن المفوضية تؤكد على أهمية دور المؤسسات الاعلامية الأكاديمية والمهنية ووسائل الاعلام في دعم العملية الانتخابية، وتحفيز الرأي العام وتوجيهه نحو المشاركة السياسية، مؤكدًا أن وسائل الإعلام بكل تفرعاتها تأتي ضمن الاولويات في قائمة الشركاء الفعليين للمفوضية في تنفيذ اي استحقاق الانتخابي.

وأضاف مرده “تأسيسًا على ذلك تسعى المفوضية من خلال حرصها الدائم وتشاورها مع شركائها في العملية الانتخابية على فتح قنوات للتواصل من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية الذي تنتظر فيها من المشاركين إبراز أهمية الإعلام في رفع مستوى الوعي والمشاركة في الانتخابات والكشف عن التحديات التي تواجه كل شريك في تأدية دورها أثناء تغطيتها للعمليات الانتخابية“.

وفي السياق نفسه، يشار إلى أن هذا المؤتمر في نسخته الثالثة يتناول عديد المحاور، منها وسائل الإعلام ونشر الوعي بالاستحقاق الانتخابي ودور الإعلام في الحد من العزوف الانتخابي، ودور النخب وقادة الرأي في الدفع بالعملية الانتخابية، والأغاني الوطنية ودورها في تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات، ووسائل الإعلام وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الليبية.