بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 17 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 17 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء خريفية مع تكاثر للسحب من حين لأخر على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة علي مناطق الشمال الشرقي وتشمل يوم الغد بعض مناطق الوسط ومناطق الشمال الغربي .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر علي سرت وتشمل يوم الغد معظم الساحل الغربي والمناطق الداخلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 28)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ، ولاتتجاوز ( 20 )مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجفرة واحتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32)مْ، وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:31)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:13).