الملك سلمان: ندعو لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة ليبيا فورا

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعم بلاده لحل الأزمة الليبية سياسيا.

وجاء ذلك في كلمة سلمان لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والتي أكد خلالها أن المملكة تستشعر دورها بين دول وشعوب العالم، وتعمل من خلال علاقاتها الثنائية ومن خلال المنظمات والمجموعات الدولية على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات في عالمنا، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة وصولا إلى عالم أكثر سلمية وعدالة، وتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

وأضاف: “في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات تؤكد المملكة ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية بما يوقف القتال ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع”.

وأشار إلى دعم المملكة لوقف إطلاق النار الكامل في ليبيا، والدعوة الليبية إلى المغادرة التامة للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 الصادر عام 2021م.