حكومة الوحدة تناقش عودة عمل السفارة الصربية في طرابلس خلال زيارة للمنقوش إلى بلغراد

أخبار ليبيا 24

ناقشت حكومة الوحدة، الأحد، مع صربيا الاستعدادات لإعادة افتتاح سفارة بلغراد، في العاصمة طرابلس وتعزيز التعاون في عدة مجالات.

أتى ذلك خلال زيارة لوزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش لصربيا ولقائها مع نظيرها الصربي نيكولا سيلاكوفيتش.

ووقع الجانبان على مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية الليبي؛ من أجل إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، وفق بيان للخارجية.

وقالت الخارجية، إن “المنقوش بحثت مع سيلاكوفيتش الاستعدادات لإعادة افتتاح سفارة جمهورية صربيا المعتمدة لدى ليبيا والمقيمة حاليًا في تونس، لمباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس”.

وأضافت، أنه “في إطار تعزيز العلاقات وأواصر التعاون الثنائي بين البلدين، نوقش في الاجتماع سعي السفارة الليبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الصربية إعلان يوم للصداقة الليبية الصربية وفق أقدم وثيقة موجودة في أرشيف البلدين كما بحث الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية”.