الهادي: باثيلي يحمل في حقيبته بعض المقترحات لتحريك المياه الراكدة

قال عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة الاستشاري ” محمد الهادي ” في تصريحات صحفية: أن المبعوث الأممي الجديد يحمل في حقيبته بعض المبادرات والمقترحات لتحريك المياه الراكدة وخلق فرص جديدة لفتح الباب لحلول قد تكون ناجعة ومرضية للأطراف الفاعلة في المشهد السياسي.

وأضاف أن أهم المهام التي يجب أن يبدأ بها هي معالجة المسار الدستوري بعيدا عن كل التجاذبات السياسية أو ترضية أي طرف.

وتابع قائلا: أكبر العقبات التي ستواجه باثيلي هي تدخلات بعض الدول الإقليمية عبر شركائها المحليين أو عبر البعثة الأممية نفسها.

كما أشار الى أن ، وصول باثيلي إلى ليبيا في ظل هذه الظروف يدل على حجم الصراع الدولي والإقليمي حول الملف الليبي، والسعي للسيطرة على مصادر الطاقة، خاصة أن العالم مقبل على فصل الشتاء.