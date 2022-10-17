كانت جاهزة للتهريب خارج البلاد.. البحث الجنائي يضبط كميات كبيرة من الوقود

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ضبط مكتب مكافحة تهريب الوقود وإدارة التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي صهاريج محملة بمكيات كبيرة من الوقود كانت جاهزة للتهريب إلى خارج ليبيا.

ودون أن تشير إلى مكان ضبط الكمية، قالت إدارة البحث الجنائي، الأحد، إن “مكتب مكافحة تهريب الوقود وإدارة التحريات كشفا عن محاولة تهريب كبيرة للثروة الليبية ومقدرات الشعب من مشتقات النفط (ديزل) و (بنزين) خارج ليبيا”.

وأوضحت، أن “الإدارة وخلال تتبعها لخيوط هذا الملف وفقا لمسؤولياتها ضبطت كميات كبيرة من الوقود كانت معبأة في صهاريج نقل كبيرة جاهزة للتهريب كما ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق كمين محكم”.

وأضافت، أن التحقيقات “لازالت جارية في القضية للوصول إلى من كان وراء إخراج هذه الشحنة من مستودعات الدولة وخيانة أمانة الليبيين لتقديمهم للعدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم”.

وأشارت إلى أنها “ستقوم بنشر أسماء المتهمين علنا مع تفاصيل القضية في وقت لاحق عبر الصفحة الرسمية للإدارة”.