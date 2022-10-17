البحث الجنائي ينجح في إحباط تهريب كميات كبيرة من الوقود إلى خارج ليبيا

أخبار ليبيا 24

أحبطت إدارة البحث الجنائي عملية تهريب كبيرة للوقود إلى خارج ليبيا عبر صهاريج محملة على سيارات شخن كبيرة.

وقال المكتب الإعلامي لإدارة البحث الجنائي، الأحد، إن مكتب مكافحة تهريب الوقود وإدارة التحريات بالإدارة ضبطوا كميات كبيرة من الوقود كانت جاهزة للتهريب إلى خارج ليبيا.

وأوضح عن عملية الضبط جاءت بعد “الكشف عن محاولة تهريب كبيرة للثروة الليبية ومقدرات الشعب من مشتقات النفط (ديزل) و (بنزين) خارج ليبيا”.

وأضاف المكتب، أن “إدارة التحريات وخلال تتبعها لخيوط هذا الملف -وفقا لمسؤولياتها- ضبطت كميات كبيرة من الوقود كانت معبأة في صهاريج نقل كبيرة جاهزة للتهريب كما ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق كمين محكم”.

تحقيقات مستمرة

وقال، إن “التحقيقات “لازالت جارية في القضية للوصول إلى من كان وراء إخراج هذه الشحنة من مستودعات الدولة وخيانة أمانة الليبيين لتقديمهم للعدالة حتى يكونوا عبرة لغيرهم”.

وأشار المكتب إلى أن الإدارة “ستقوم بنشر أسماء المتهمين علنا مع تفاصيل القضية في وقت لاحق عبر الصفحة الرسمية للإدارة”.

يأتي ذلك بينما باشرت قوات الإدارة العامة للبحث الجنائي تنفيذ خطة “تأمين سبها”. وتنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي باشرت قوات الإدارة المنطلقة من مدينة بنغازي صحبة فرع الإدارة في سبها في تنفيذ خطة أمنية كاملة تتضمن عدة بنود كانت قد أعدت خلال الأيام الماضية.