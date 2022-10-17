الارصاد: تكاثر للسحب وامطار متوسطة اليوم وغــداً بهـذه المنـاطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 17/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر للسحب على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة, وتشمل من يوم الغد والاربعاء بعض مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها على أغلب مناطق الشمال و تتراوح مابين

( 24 – 28 )مْ، ولاتتجاوز (20)مْ على الجبل الأخضر.

فيما تسجل درجات الحرارة بحسب التقرير على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 28 – 32 )مْ .

والله اعلـــــــــــــم.