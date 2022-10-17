الشريف: تحالفنا مع تركيا القوية مهم لقطع الطريق على أطماع مصر واليونان

هاجم فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، النظام المصري، زاعما مساعيه لابتلاع ثروات ليبيا، على حد تعبيره.

كتب الشريف على فيسبوك قائلًا: “نظام السيسي الجعّان لو وجد الفرصة السانحة سوف يبتلع ثروات ليبيا، لهذا فإن تحالفنا مع دولة قوية ضد أطماع اليونان ومصر كان خطوة مهمة لقطع الطريق عليهما، ومحاولات تشويه الاتفاق الليبي التركي الواضح والعادل فقط لأن الطامعين يشعرون بأن حلمهم في الانفراد بالكيكة الليبية قد ذهب أدراج الرياح، ومع ذلك تجد ليبيين من بيننا يتعاطفون مع مصر واليونان ضد بلادهم” على حد قوله.