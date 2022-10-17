تفاوت أسعار صرف العملات في السوق المحلية

الوطن|متابعات

شهد سعر صرف العملة البريطانية ارتفاعًا مقابل الدينار الليبي في تعاملات يوم الإثنين، وذلك بتسجيل الجنيه الإسترليني 5.67 دينار مقابل 5.63 دينار أمس.

فيما ظل سعر صرف الدولار ثابتًا عند 5.03 واليورو عند 4.90، وذلك حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وحول أسعار العملات العربية مقابل الدينار، فقد شهد الريال السعودي انخفاضًا إلى 1.33 دينار من 1.34 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار.

وحول أسعار العملات العالمية؛ ظلَّ سعر صرف الليرة التركية محافظًا على 0.27 دينار، أمَّا اليوان الصيني شهد انخفاضًا إلى 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار أمس.