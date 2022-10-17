أخبار ليبيا 24

شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، على أن حل الأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم.

وأكد باتيلي، الأحد، أنه سيتواصل مع جميع المكونات الليبية، بما في ذلك النساء والشباب، في جميع أنحاء البلاد للاستماع إلى آرائهم حول إعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

والتقى باتيلي في طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، كما التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة.

ووصل السنغالي عبدالله باتيلي إلى طرابلس قبل يومين للشروع بمهامه بصفته الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حل سلمي

ولدى وصول إلى العاصمة، قال باتيلي إنه سوف يتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام للأزمة الليبية يقوده ويملك زمامه الليبيون، كما سيتولى أيضاً الإشراف على عمل البعثة.

وأشار باتيلي إلى أن الأولوية بالنسبة له هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين.

وقال، إن استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد.