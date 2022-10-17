تيار «بوسهمين»: شكشك أكد لنا أهمية الأحزاب في العملية السياسية

أعلن ما يسمى بـ«تيار يا بلادي»، الذي يقوده نوري أبو سهمين، أن رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أكد لهم أهمية الأحزاب في العملية السياسية، بحسب تعبيره.

وقال بيان صادر عن التيار: “التقى ممثلو شبكة تواصل مجموعة أحزاب سياسية ليبية برئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك، وخلال اللقاء الذي جرى في مقر ديوان المحاسبة بطرابلس وحضره إسماعيل العائب ممثلا لتيار يا بلادي تم التعريف بالشبكة وعملها وما تسعى لتحقيقه من خلال اللقاءات التي تجريها مع عدة أطراف”.

وأضاف “أشار ممثلو الشبكة لقانون الأحزاب ولائحته التنفيذية وأهمية دور الأحزاب في بناء مؤسسات الدولة”.

بدوره، أوضح شكشك، أن الديوان مؤسسة سيادية رقابية وتمتاز بالحيادية ويسعى من خلال تقاريره إلى بناء الثقة مع المجتمع وإصلاح العمل الحكومي وحتى يتم البناء على المعلومات والحقائق التي ترد في التقارير بدل البناء على الافتراضات، بحسب تعبيره.

وأشار لأهمية دور الأحزاب في العملية السياسية وأهمية الانتخابات لتجديد السلطات والخروج من الأزمة السياسية الراهنة.