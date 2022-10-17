المبروك يدعو لمساعدة القارة الافريقية لتخفيف آثار التغير المناخي

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، في الاجتماع الدوري لمحافظي الدول الأفريقية في مجموعة البنك الدولي مع ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي والذي يعتبر أحد أهم الاحداث على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م، المنعقدة بمدينة واشنطن.

وألقى المبروك خلال الاجتماع كلمة تمحورت حول تأثر دول القارة الافريقية بالتغير المناخي، مؤكداً أن أفريقيا هي أقل الملوثين مقارنة بباقي قارات العالم ومع ذلك فهي أكثر المتأثرين بالتغير المناخي، وحث في كلمته على أن تقوم المؤسسات التنموية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمساعدة القارة الافريقية لتخفيف آثار التغير المناخي على سكان القارة خاصة فيما يتعلق بمكافحة التصحر ومعالجة أسباب شُح المياه، وأيضاً فيما يتعلق بحماية الغابات والمحافظة على المساحات الخضراء لما لها من دور في الحفاظ على التوازن البيئي.