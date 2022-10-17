استقرار جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية

استقرت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية، اليوم الإثنين، مقابل الدينار الليبي.

وحافظ سعر صرف الدولار على مستوى 5.27 دينار حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر اليورو عند 5.12 دينار، وثبت الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار.