العرفي: الدبيبة لن يرضخ لأي جهة رقابية ويريد التفرد بالسلطة

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، لن يرضخ لأي جهة رقابية ويريد التفرد بالسلطة والقرارات.

وقال العرفي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن الجلسة القادمة لمجلس النواب ستناقش دور الحكومة الليبية والأجهزة الرقابية دون استثناء، ويجب أن يمثل رؤساء الأجهزة الرقابية أمام مجلس النواب ويكشفوا حقيقة وتجاوزات وفساد حكومة الدبيبة.

وأشار العرفي إلى أن الموضوع الرئيس الذي سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب هو الاتفاقية التي وقعها الدبيبة مع تركيا وتبعاتها، لافتا إلى أن المجلس سيبحث ملف المبعوث الأممي الجديد لليبيا السنغالي عبد الله باتيلي، وهل سيبدأ من حيث انتهى من قبله، وما هي السياسة والخطوط التي سيتبعها وهل سيحدد مدة معينة للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكد أن النواب عازمون على مطالبة النائب العام بالإفصاح عن أسماء الـ124 شخصية التي تم ذكرها في تقارير الفساد، حتى يعرف الشعب من هو الذي خان الأمانة وسرق قوته ورزقه.