تكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي وأمطار متوسطة

كشف المركز الوطني للأرصــاد الجويـــة الوضع الجوي السائد والمتوقع في ليبيا بداية من اليوم الاثنين 17/ 10/ 2022 وخلال اليومين القادمين.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة, وتشمل من يوم الغد والاربعاء بعض مناطق الشمال الغربي.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ضمن معدلاتها على أغلب مناطق الشمال و تتراوح مابين ( 24 – 28 )مْ، ولاتتجاوز (20)مْ على الجبل الأخضر، وتسجل على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 28 – 32 )مْ .