التواتي: تصريحات باثيلي ستكون كمن سبقوه إلى ليبيا

تحت عنوان “مبعوث جديد وكلام قديم” أعرب عامر التواتي الكاتب والمحلل السياسي الليبي عن إحباطه من تعيين مبعوث أممي ثامن لليبيا، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم.

كتب قائلًا: :وصل السيد ” باتيلي “المبعوث الجديد للأمين العام لا أعرف إذا ماتحدث بعد، ولكنني أعتقد أنه سيقول لنا: سنتواصل مع كل ” الأطراف من أجل البحث عن ” قواسم مشتركة تمكننا من إعداد خارطة جديدة للطريق، نسعى من خلالها لحل الخلافات بالطرق السلمية، وايجاد ” قاعدة دستورية ” للانتخابات في ” أقرب وقت ممكن”.

وتابع قائلًا: “ولن ينسى طبعا أن يبلغنا ” قلق ” الامين العام ” وامنياته “في الوصول إلى ” توافقات مقبولة ” تنهي ” الحالة الانتقالية وتساهم في الوصول إلى وضع ” الاستقرار “.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.