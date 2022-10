ليبيا – قال الأكاديمي والأستاذ الجامعي توفيق أبوزيد إن المجتمع الدولي مشغول بمواضيع أخطر من القضية الليبية في الساحة العالمية كالحرب الأوكرانية والتهديدات النووية.

أبو زيد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري رأى أن الحل العسكري أقرب للتطبيق من الحل السياسي في هذه الأوضاع.

Shares

The post أبو زيد: الحل العسكري أقرب للتطبيق من الحل السياسي في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية