الولايات المتحدة: هناك أمور أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا

قال القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، إن إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها أمور أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي.

واضاف أوردمان في مقطع فيديو منشور على حساب السفارة الأميركية على تويتر، اليوم الإثنين، أن تنفيذ هذه الأهداف يحقق السلام، ويؤمن سيادة ليبيا واستقرارها على المدى البعيد.

وأكد أوردمان على وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي في هذا الجهد الساعي إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشاد القائم بالأعمال الأميركي بجهود الحداد والناظوري واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتعزيز المصالحة الوطنية، عبر التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.