بالصور: جولة المنقوش في المدرسة الليبية بصربيا

أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، والوفد المرافق لها جولة تفقدية للمدرسة العربية الليبية في جمهورية صربيا والسفارة الليبية هناك.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الإثنين، إن زيارة المنقوش للمدرسة والسفارة «لمتابعة سير العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه المدرسة». وأكدت الوزيرة خلال لقائها بالمعلمين في أول يوم دراسي، «أهمية المدرسة العريقة، والمنفعة العلمية التي تقدمها، ولما لها أيضا من آفاق تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين».

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يشار إلى أن السفارة الليبية في بلغراد أسست المدرسة في العام 1997.

المنقوش في صربيا

ويوم الأحد، وصلت المنقوش على رأس وفد ليبي إلى بلغراد في زيارة عمل رسمية كأول رئيس للدبلوماسية الليبية يزور بلغراد بعد حوال عقد ونصف، حيث كان في استقبالها وزير الخارجية الصربي.

وعقب مباحثات مع وزير الخارجية الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، وقعت وزيرة الخارجية مع سيلاكوفيتش «مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية الصربية ومعهد الدراسات الدبلوماسية؛ من أجل إعداد الكوادر الدبلوماسية القادرة على تقديم العطاء وإحداث نقلة نوعية للدبلوماسية الليبية، إضافة إلى إعداد كوادر دبلوماسية تكون مؤهلة علميا وعمليا».

من جولة المنقوش في المدرسة الليبية بصربيا، 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)

من جولة المنقوش في المدرسة الليبية بصربيا، 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)

من جولة المنقوش في المدرسة الليبية بصربيا، 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)

من جولة المنقوش في المدرسة الليبية بصربيا، 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)

من جولة المنقوش في المدرسة الليبية بصربيا، 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)

من جولة المنقوش في المدرسة الليبية بصربيا، 17 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)