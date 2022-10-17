أمريكا تدعو لتوحيد الجيش الليبي في ظل حكومة مدنية موحدة

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى توحيد الجيش الليبي في ظل حكومة ليبية موحدة. وقال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، اليوم الإثنين، “إن الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل ليبيا موحدة”.

وقبل أيام أكد أوردمان تطلّع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن ويكون مصدر استقرار وفخر للوطن بأكمله.

وأشار أوردمان إلى لقاء أجراه مع كل من رئيس الأركان العامة بالقيادة للعامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس الأركان بحكومة الوحدة الفريق محمد الحديد في تونس.

وقال أوردمان، ” يسعدني أنّ ليبيا أرسلت وفدًا عسكريًا مشتركًا إلى المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس”.

وأضاف أوردمان، تصريح مصور، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التقدم الذي تقوده ليبيا لإعادة توحيد الجيش تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيًا.

القائم بالأعمال أوردمان: “يستحق الشعب الليبي أن يكون له جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة بلاده كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل #ليبيا موحدة.” pic.twitter.com/jzvp0ix9hE — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) October 17, 2022

وقال، “نحن نشيد بالجهود التعاونية لكل من الناظوري والحداد واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتعزيز المصالحة الوطنية”.

وأضاف أوردمان، أن “التقدم نحو توحيد العسكري وإزالة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها أمورًا أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي في ليبيا”.

وقال، “إن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعزز السلام ويؤمن سيادة ليبيا واستقرارها على المدى الطويل على النحو الذي يدعو إليه الشعب الليبي”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب ذلك.