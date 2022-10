هرندل: داعمون لجهود باتيلي المؤدية إلى الانتخابات الناجحة في ليبيا

ليبيا- نبهت سفيرة بريطانيا في ليبيا كارولين هرندل لأهمية دعم الجهود الأممية لدفع عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤدي إلى انتخابات ناجحة.

هرندل أعربت في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد عن تطلعها إلى العمل مع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي.

وأضافت هرندل: إن الهدف من هذا العمل هو دعم جهود الأمم المتحدة الرامية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.

