مراقب تعليم أوباري: 17% فقط من الكتب متوفرة لدينا

الوطن|رصد

أكد مراقب تعليم ⁧‫أوباري‬⁩ ⁧‫عبدالرزاق حسن‬⁩ أن الكتب المتوفرة في أوباري بنسبة 17% فقط وفي مخازن المنطقة الجنوبية بنسبة 40%.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية “لدينا عجز في معلمي مواد الحاسوب والرياضيات والإحصاء واللغة الإنجليزية“، مضيفًا “لدينا عجز في مدرسي المواد الفنية والبدنية، مثل معلمي الرسم والموسيقى والرياضة، والمنطقة لم تخرج دفعات منذ قرابة 20 عاما“.

وأشار مراقب تعليم أوباري أنه يوجد 3 مدارس لم تفتح أبوابها، اثنتان منهما متوقفتان لأسباب مالية بسبب أعمال الصيانة منذ عام 2017.

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