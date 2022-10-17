ليبيا الان

مراقب تعليم أوباري: 17% فقط من الكتب متوفرة لدينا

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد مراقب تعليم ⁧‫أوباري‬⁩ ⁧‫عبدالرزاق حسن‬⁩ أن الكتب المتوفرة في أوباري بنسبة 17% فقط وفي مخازن المنطقة الجنوبية بنسبة 40%.

وأضاف حسن في تصريحات صحفيةلدينا عجز في معلمي مواد الحاسوب والرياضيات والإحصاء واللغة الإنجليزية، مضيفًالدينا عجز في مدرسي المواد الفنية والبدنية، مثل معلمي الرسم والموسيقى والرياضة، والمنطقة لم تخرج دفعات منذ قرابة 20 عاما“.

وأشار مراقب تعليم أوباري أنه يوجد 3 مدارس لم تفتح أبوابها، اثنتان منهما متوقفتان لأسباب مالية بسبب أعمال الصيانة منذ عام 2017.

‏⁧

‏⁧‫

الوسوم

أوباري عبدالرزاق حسن ليبيا مراقبي التعليم

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك